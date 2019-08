Ohne ein Tor von Youssoufa Moukoko kann die U19 von Borussia Dortmund in der A-Junioren-Bundesliga nicht siegen.

Das beschreiben die letzten zwei Spiele wohl am besten, als der BVB-Nachwuchs mit 1:2 gegen die U19 von Borussia Mönchengladbach und mit 0:2 gegen die U19 des 1. FC Köln verlor. Das Sturm-Talent blieb dabei jeweils ohne Tor-Erfolg.

Hattrick in nur acht Minuten

Zum Glück für Dortmund fand das 14 Jahre alte Ausnahmetalent gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld zurück in die Erfolgsspur.

Moukoko gelang in der ersten Hälfte ein Hattrick und das innerhalb von acht Minuten! Das Wunderkind traf in der 25., 27. und 33. Minute.

Auch in der zweiten Hälfte hätte der Stürmer noch weitere Treffer nachlegen können, hatte aber Pech mit einem Schuss an den Außenpfosten sowie einem Abseits-Tor.

Am Ende siegten die Schwarz-Gelben mit 6:2. Moukoko, der für die Dortmunder B-Jugend in den vergangenen beiden Jahren in 56 Spielen 90 Tore erzielte, hat nun nach vier Ligaspielen neun Treffer auf seinem Konto.