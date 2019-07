Die Kultklubs der Regionalliga zum Durchklicken:

Die Bundesliga startet erst am 16. August in ihre neue Saison, die 2. Liga am 26. Juli und die 3. Liga am 19. Juli.

Vier der fünf Regionalligen legen am 26. Juli los, einzige Ausnahme ist die Regionalliga Bayern, die schon am vergangenen Wochenende ihren ersten Spieltag absolvierte.

Auch zur neuen Saison ist SPORT1 die Heimat der Regionalliga und überträgt am Montag die Partie zwischen dem 1. FC Schweinfurt und TSV Aubstadt (ab 20.15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM).

SPORT1 zeigt die Regionalliga seit dem 24. September 2012 live - das erste Duell hieß Rot-Weiß Oberhausen gegen Fortuna Köln - und plant auch in dieser Saison, an jedem Spieltag mindestens eine Partie live zu übertragen.

Zur Einstimmung auf die volle Packung Live-Fußball präsentiert SPORT1 die Kultklubs der Regionalliga-Saison 2019/20.