Es ist das unschöne Ende eines enttäuschendes Turniers für Lionel Messi: Beim Spiel um Platz drei bei der Copa América ist der Superstar der Argentinier nach einer vermeintlichen Tätlichkeit vom Platz geflogen.

Schiedsrichter Mario Diaz de Vivar zeigte dem Kapitän der Albiceleste im Spiel gegen Chile die Rote Karte, nachdem dieser mit seinem Gegenspieler Gary Medel aneinander geraten war. Auch Medel wurde in der 38 Spielminute des Spielfelds verwiesen.

Die Entscheidung des Offiziellen ließ allerdings nicht nur Messi selbst völlig verblüfft zurück. Was war passiert? Im Kampf um den Ball rempelte Messi Medel an der Torauslinie leicht an. Als der Ball im Aus war, ging Medel auf Messi los und rempelte zurück. Auf TV-Bildern sind auch mehrere angedeutete Kopfstöße durch den Chilenen zu sehen.

Auch der VAR winkt die Entscheidung durch

Messi stand zwar seinen Mann und wich nicht zurück, allerdings gingen von ihm keinerlei erkennbare Vergehen aus. Im Gegenteil, der Angreifer des FC Barcelona hob beschwichtigend die Hände und versuchte wohl sogar, Medel zu beruhigen.

Der Schiedsrichter eilte herbei und zeigte Medel den roten Karton - und Sekunden später auch Messi. Der Videoschiedsrichter überprüfte die Szene, griff aber nicht ein.

Argentinien führte zum Zeitpunkt des doppelten Platzverweises bereits mit 2:0. Sergio Agüero (12.) und Paulo Dybala (22.) hatten getroffen.

Erster Messi-Platzverweis seit 14 Jahren

Es war Messis erster Platzverweis seit 14 (!) Jahren - 2005 hatte der mehrmalige Weltfußballer bei seinem Länderspiel-Debüt gegen Ungarn vom Feld gemusst.