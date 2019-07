Dirk Nowitzki lockt wieder einige Stars zu seinem Benefizspiel Champions for Charity © SPORT1-Montage Paul Hänel: Getty Images

SPORT1 Lesedauer: 2 Minuten

Auch in diesem Jahr lockt Dirk Nowitzki wieder einige Stars zu seinem Benefizspiel Champions for Charity. SPORT1 zeigt, auf wen sich die Fans in der freuen dürfen.