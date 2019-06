Legendäre Aktionen der Kultkeeper zum Durchklicken:

Mit seinen Ausflügen beim 2:0 gegen Weißrussland hat Manuel Neuer mal wieder seine Klasse als Feldspieler unter Beweis gestellt. "Manu, der Libero" hatte schon in den Anfangsminuten weit außerhalb seines Sechzehners vor dem heranstürmenden Kovalev. geklärt.

Doch am meisten Applaus brachte ihm sein Ausflug in der 32. Minute beim Stand von 1:0 ein. "Ich wollte nicht dribbeln, aber ich hatte keine direkte Anspielmöglichkeit", erklärte Neuer, "deshalb habe ich nochmal aufgezogen. Beim zweiten Mal war immer noch niemand da, das hat sich einfach so ergeben, war nichts Geplantes."

Anzeige

Legendäre Aktionen von Torhütern gibt es viele - von Sepp Maiers Entenjagd bis hin zu Uli Steins Boxhieb. SPORT1 zeigt die spektakulärsten.