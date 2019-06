Auch in dieser Saison stellt Super-Talent Youssoufa Moukoko wieder alle in den Schatten.

Mit 49 Toren in 27 Spielen schoss der 14-Jährige die B-Junioren von Borussia Dortmund souverän ins Endspiel um die deutsche Meisterschaft und egalisierte zugleich den Torrekord von Donis Avdijaj (44) aus der Saison 2012/2013.

Daher ruhen auch im Finale gegen den Nachwuchs des 1. FC Köln (U17-Bundesliga, Finale: Borussia Dortmund - 1. FC Köln, ab 12.55 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) wieder alle Hoffnungen der Schwarz-Gelben auf dem Deutsch-Kameruner, um den Titel aus dem Vorjahr erfolgreich zu verteidigen.

BVB in dieser Saison noch ungeschlagen

Mut macht zudem der Blick auf die bisherige Saisonbilanz. Den 23 Siegen stehen gerade einmal fünf Unentschieden gegenüber - bei noch keiner einzigen Niederlage. Zwar konnten die Kölner in der Hinrunde einen Punkt in der Domstadt behalten, im Rückspiel setzte es dann allerdings eine deutliche 0:3-Pleite, bei der sich auch Moukoko in die Torschützenliste eintrug.

Auch wenn der 14-Jährige auch in den nächsten Jahren theoretisch in der B-Junioren-Bundesliga spielen dürfte, soll er dennoch bereits zur neuen Saison in die U19 hochgezogen werden. "Youssoufa hat jetzt das Alter erreicht, in dem er in der U19 spielen darf. Wir sehen diese Altersklasse für ihn als richtigen Jahrgang an. Das entspricht seiner Leistungsfähigkeit", erklärte Nachwuchskoordinator Lars Ricken erst kürzlich bei Bild.

Doch zuvor will der Stürmer die B-Junioren erneut zum Titel ballern. Bereits im Vorjahr erzielte er im Finale gegen den FC Bayern München das entscheidende Tor zum 3:2-Sieg. Sollte er in diesem Jahr wieder treffen, würde er zugleich auch noch die 50-Tore-Marke knacken.

