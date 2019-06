Die Fans von Borussia Dortmund sorgen Woche für Woche für volle Tribünen © Getty Images

Das Interesse der Zuschauer am deutschen Profifußball ist ungebrochen hoch. In der vergangenen Saison kommen mehr als 18 Millionen Fans in die Stadien.