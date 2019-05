Bei der U17 EM in Irland gibt es schon in der Anfangsphase einen Klassiker. Die Auswahl des DFB trifft in ihrem ersten Spiel auf die Squadra Azzurra (U17 EM, Deutschland - Italien ab 19.30 Uhr Live bei SPORT1 im TV und im SPORT1 Livestream).

Im vergangenen Jahr kam das deutsche Team bei der EM nicht über die Gruppenphase hinaus. Zum Auftakt gab es für das Team eine 0:3-Niederlage gegen die Niederlange. Der darauffolgende 3:0-Sieg gegen Serbien machte zwischenzeitlich wieder Hoffnung. Doch die krachende 5:1-Niederlage gegen Spanien konnte das Ausscheiden nicht verhindern.

Anzeige

Italien ist der amtierende Titelträger

Währenddessen marschierte Italien ins Finale und musste sich dort gegen die Niederlande geschlagen geben. In diesem Jahr wird Deutschland in Gruppe D wieder auf Italien treffen. Aber es warten natürlich noch andere Kontrahenten auf das Team von Trainer Michael Feichtenbeiner. In den weiteren Spielen heißen die Gegner Spanien und Österreich.

Jetzt das aktuelle Trikot der Nationalmannschaft sichern - hier geht's zum Shop | ANZEIGE

Feichtenbeiner spricht angesichts der starken Gegner von einer "Hammergruppe". Seine Devise lautet daher: "Wir möchten frech und unbekümmert auftreten. Die Jungs haben häufig gezeigt, wie gut sie kicken können. Wir werden alles reinhauen."

Das Ziel ist die Qualifikation zur U17 WM

Das sportliche Ziel lautet, Platz fünf zu erreichen. Damit würde das DFB-Team das Ticket für die U17 WM lösen. Sie findet im Oktober in Brasilien statt.

Der letzte große Triumph der deutschen U17-Spieler bei einer Europameisterschaft ist schon viele Jahre her. 2009 gewann das Team das Turnier im eigenen Land. Damals gehörten unter anderem Marc-André ter Stegen, Mario Götze und Shkodran Mustafi zum Aufgebot von Trainer Marco Pezzaiuoli.

Der letzte Finaleinzug bei einer EM datiert aus dem Jahr 2015. Endspielgegner Frankreich konnte sich damals allerdings mit einem 4:1 durchsetzen.

So können Sie das Spiel Deutschland - Italien bei der U17 EM verfolgen

TV: SPORT1

Livestream: SPORT1.de und in der SPORT1 App