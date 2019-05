Die Fußballfans können sich in der nächsten Saison auf zahlreiche heiße Derbys freuen © SPORT1-Montage: Marc Tirl/Getty Images/Imago

SPORT1 Lesedauer: 2 Minuten

München - So viel Derby war noch nie: In der kommenden Saison kommt es in allen drei Profiligen zu brisanten Duellen - nicht nur in Berlin, Hamburg und München.