Der Kampf um die deutsche Meisterschaft in der U19-Bundesliga ist eröffnet.

Dabei kommt es im Halbfinale zu einem echten Kracherduell. Im Stadion Niederrhein in Oberhausen empfängt der FC Schalke 04 den ungeliebten Rivalen Borussia Dortmund (A-Junioren Bundesliga: FC Schalke 04 - Borussia Dortmund, ab 18.10 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) zum Hinspiel.

Als leistungsstärkste Staffel der vergangenen drei Spielzeiten erhielt die Bundesliga West auch in diesem Jahr wieder zwei Startplätze für das Halbfinale. Bereits im letzten Jahr standen beide Teams in der Runde der letzten Vier. Während der BVB als Titelverteidiger damals im Halbfinale gegen Hertha BSC unterlag, erreichte Schalke nach einem Erfolg über Hoffenheim das Endspiel. Dort musste man sich aber ebenfalls den Hauptstädtern geschlagen geben.

Schalke überholt BVB erst am letzten Spieltag

In der Hauptrunde verließ im direkten Duell jeweils das Auswärtsteam den Platz als Sieger, in der Endabrechnung schoben sich die Königsblauen erst am letzten Spieltag mit einem Punkt Vorsprung an den Schwarz-gelben vorbei. Während sich die Schalker beim BVB mit 1:0 durchsetzen, gewannen diese das Hinspiel souverän mit 4:1. Mann des Tages war dabei Edin Aydinel, dem innerhalb von nur neun Minuten ein Hattrick gelang.

Mit 17 Saisontoren ist der türkische Juniorennationalspieler bester Schütze seiner Mannschaft und zweitbester Torjäger in der Weststaffel. Zuletzt blieb er allerdings in fünf Spielen in Folge ohne eigenen Torerfolg. Dafür fand der lang verletzte Paul-Philipp Besong im Saison-Endspurt zur Topform und erzielte in fünf Partien vier Treffer.

Größter Star des Duells ist allerdings Ahmed Kutucu. Der Stürmer kommt in dieser Saison bereits auf 16 Spiele im Schalker Profi-Kader, in denen ihm drei Tore und eine Vorlage gelangen. In der A-Junioren Bundesliga stehen zudem 15 Treffer in 15 Partien für ihn zu Buche.

