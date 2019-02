DFB-Präsident Reinhard Grindel sitzt bis mindestens 2023 für die Europäische Fußball-Union (UEFA) im Council des Weltverbands FIFA. Der 57-Jährige wurde am Donnerstag beim UEFA-Kongress in Rom ohne Gegenkandidat in seiner Rolle als einer der neun UEFA-"Außenminister" in der FIFA bestätigt.

Erstmals ins FIFA-Council entsandt worden war Grindel im April 2017, damals übernahm er das Mandat seines zurückgetretenen DFB-Vorgängers Wolfgang Niersbach.

"Ich würde mich freuen, wenn wir in der Zusammenarbeit zwischen FIFA und UEFA zu einem konstruktiven Miteinander kommen", hatte Grindel im Vorfeld des Kongresses dem SID gesagt: "Das setzt natürlich auch voraus, dass mit Transparenz und mit Rücksicht auf die europäischen Interessen vonseiten der FIFA vorgegangen wird."

Im Exekutivkomitee der UEFA sitzt Grindel ebenfalls seit April 2017. Außerdem ist der frühere Bundestagsabgeordnete der CDU UEFA-Vizepräsident.