Nach der Kritik von Michael Ballack an der Ausbildungsreform beim DFB bietet Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff (50) dem früheren DFB-Kapitän eine Einbindung beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) an.

"Michael Ballack hat viel Erfahrung als Profi gesammelt. Aber soweit ich weiß, hat er sich bislang noch nicht genauer geäußert, ob er eine Trainer- oder Managerrolle oder überhaupt eine Tätigkeit im Fußball in Zukunft anstrebt", sagte Bierhoff der Sport Bild.

Bierhoff weiter: "Falls er das möchte, werden wir auch ihn mit unseren Angeboten und Weiterbildungen unterstützen." Das neue Konzept sieht vor, bewusst unterschiedliche Trainertypen auf Auswahlebene einzubinden, um den DFB-Talenten den Sprung in die A-Mannschaften zu ermöglichen.

Ballack hatte Bierhoff zuletzt kritisiert, nachdem dieser angekündigt hatte, in der Ausbildung junger Talente wieder mehr auf die Förderung individueller Qualität zu setzen. Ballack findet dies grundsätzlich richtig, hatte in den Stuttgarter Nachrichten und der Stuttgarter Zeitung aber die Ankündigung kritisch hinterfragt: "Das hat mich gewundert. Denn bedeutet das im Umkehrschluss: Der DFB hat in den vergangenen Jahren eine falsche Richtung vorgegeben?"