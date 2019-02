CHECK24 Doppelpass mit Ballack und Bruchhagen LIVE im TV und STREAM

Große Herausforderungen für die Spitzenteams im Titelkampf: Borussia Dortmund will in Frankfurt bestehen, Verfolger FC Bayern in Leverkusen. Zudem Schalke im Samstagabendspiel gegen Gladbach und die weiteren Brennpunkte der Liga.

Moderator Thomas Helmer wird darüber in Der CHECK24 Doppelpass (Sonntag, ab 11 Uhr LIVE im TV und STREAM) mit Michael Ballack, Ex-Nationalmannschaftskapitän und früherer Profi bei Bayern München, Bayer Leverkusen und Chelsea, sowie Heribert Bruchhagen, Ex-Boss von Eintracht Frankfurt, und Olaf Thon, Ex-Spieler des FC Bayern und Schalke 04, diskutieren.

Im Hilton Munich Airport Hotel werden außerdem SPORT1 Experte Stefan Effenberg, Jochen Coenen (SPORT BILD) und Robert Peters (Rheinische Post) zu Gast sein. Co-Moderatorin ist Ruth Hofmann.