Die besten Sechser der Welt zum Durchklicken:

Axel Witsel entwickelt sich zum Königstransfer von Borussia Dortmund. Mit seinen Leistungen in dieser Saison trumpft der Belgier nicht nur in der Bundesliga auf, sondern ist mittlerweile auch in der Weltklasse angekommen.

Doch neben Witsel tummeln sich noch andere Stars auf der wohl aktuell wichtigsten Position im Fußball.

Anzeige

SPORT1 hat ein Powerranking der besten Sechser der Welt zusammengestellt.