Fabio Quagliarella netzt in seinem 11. Serie A-Spiel in Serie, stellt einen Fabelrekord ein. SPORT1 zeigt die erfolgreichsten Serientäter in Europas Top-Ligen.