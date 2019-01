Der Mercedes-Benz JuniorCup gilt als eines der weltbesten U19-Turniere. Das starke Teilnehmerfeld der 29. Auflage, die am 5. und 6. Januar im Sindelfinger Glaspalast stattfindet (LIVE im TV auf SPORT1), bietet alle Voraussetzungen, diesen Ruf zu festigen.

Acht Mannschaften (FC Liverpool, Bayern München, Glasgow Rangers, Schalke 04, Hertha BSC, Rapid Wien, VfB Stuttgart und Atlanta United) werden mit ihren besten Jugendspielern antreten.

96 Spieler sind gemeldet - 61 davon haben bereits in einer Jugendnationalmannschaft gespielt. Beim VfB Stuttgart, Hertha BSC und auch bei Atlanta United stehen Talente auf der Liste, die bereits bei den Profis in der höchsten Spielklasse zum Einsatz kamen.

Liverpool kommt mit deutschem Talent

Mit Spannung wird der FC Liverpool erwartet, bei dem mit Paul Glatzel ein aktueller deutscher U19-Spieler im Aufgebot steht. Auch der erst 16-jährige Ki-Jana Hoever, der in drei Altersklassen bereits 16-Jugendländerspiele für die Niederlande bestritten hat, wird bei den Reds die Blicke auf sich ziehen.

Der frisch gebackene US-amerikanische Meister Atlanta United kommt mit Christopher Goslin ins Schwabenland, der bereits bei den Profis in der MLS gespielt hat.

Auch ein Blick in die Historie zeigt die Außergewöhnlichkeit dieser Veranstaltung: 97 Turnierteilnehmer wurden anschließend Nationalspieler ihres Landes, 27 davon spielten für den Deutschen Fußball-Bund.

Fünf davon (Manuel Neuer, Mesut Özil, Benedikt Höwedes, Sami Khedira, Christoph Kramer) wurden sogar Weltmeister.

Kimmich und Rashford glänzten in Sindelfingen

Yann Sommer, der Torhüter von Borussia Mönchengladbach, hat drei Mal als Jugendlicher in Sindelfingen gespielt, Spieler wie Kevin Kuranyi, Höwedes, Timo Hildebrand und Marcel Schmelzer je zwei Mal. Zuletzt ragten heutige Topstars wie Joshua Kimmich (2014 zum besten Spieler gewählt) und Marcus Rashford (Manchester United) hervor.

Auch für Trainer war dieses Turnier schon immer ein Sprungbrett: Fünf der 18 Bundesliga-Plätze sind mit Trainern besetzt, deren Karriere im Sindelfinger Glaspalast begann. Domenico Tedesco, Christian Streich, Ralf Rangnick und Heiko Herrlich waren beim JuniorCup an der Bande, bei Julian Nagelsmann dauerte es anschließend nur 36 Tage, bis er Bundesliga-Trainer in Hoffenheim war.

Rekordsieger ist der VfB Stuttgart mit vier Titeln. Je drei Mal gewannen der aktuelle Titelverteidiger Hertha BSC (Titelverteidiger) und Schalke 04. Alle drei genannten Teams gehören auch zum engeren Favoritenkreis bei der 29. Auflage.

Hitzlsperger neuer Schirmherr

Neu ist auch der Schirmherr der Veranstaltung. Nach vielen Jahren der Partnerschaft mit dem DFB, in denen zuletzt Marcus Sorg dieses Amt ausübte, rückt jetzt die Partnerschaft von Mercedes-Benz mit dem VfB Stuttgart noch stärker in den Mittelpunkt - Thomas Hitzlsperger ist der neue Schirmherr.

Beim VfB ist Hitzlsperger Direktor für das Nachwuchsleistungszentrum, von der U15 bis zur U21 hat er in allen Jugend- und Junioren-Nationalmannschaften des DFB gespielt. Seine Jugend hat er beim Turnierteilnehmer Bayern München verbracht.

Darüber hinaus hat er in England (Aston Villa, West Ham und Everton) wie auch in Italien (Lazio Rom) gespielt, kennt also den internationalen Vergleich. Die Schirmherrschaft bedeutet dem ARD-Länderspiel-Experten viel: "Sie ist auch ein klares Bekenntnis des VfB Stuttgart zu unserer Partnerschaft mit Mercedes-Benz und zum Jugendfußball."

Als 16. Mitglied wird beim 29. Turnier Schalkes erfolgreicher Jugendtrainer Norbert Elgert in die Hall of Fame aufgenommen. In diesem Kreis ist er nach Ralf Rangnick und Thomas Tuchel der dritte Trainer.

SPORT1 zeigt insgesamt 11,5 Livestunden vom Turnier und überträgt am Samstag, 5. Januar (ab 11 Uhr LIVE im TV und STREAM) und am Sonntag, 6. Januar (ab 9 Uhr LIVE im TV und STREAM).