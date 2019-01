Die Fans des CHECK24 Doppelpass kommen am Sonntag, 30. Dezember voll auf ihre Kosten:

Zum Jahresabschluss gibt es ein Best of der Hinrunde (CHECK24 Doppelpass So., ab 11 Uhr LIVE im TV und STREAM) mit den heißesten Diskussionen und besten Sprüchen zu sehen.

Erleben Sie noch einmal alle Aufreger-Themen der Hinrunde und die dazugehörige Diskussion. Außerdem gibt es die besten Aussagen der SPORT1-Experten und Gäste noch einmal zu sehen.

Wie gewohnt moderiert Thomas Helmer die Highlight-Sendung.