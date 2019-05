Fußball: Die Top-Spielerberater mit Jorge Mendes, Mino Raiola

Die FIFA sperrt Mino Raiola für drei Monate! Sollte der Lizenzentzug auf Zeit bestand haben, dürfte der berüchtigte Berater in der nächsten Transferperiode keine Spielerwechsel abwickeln. Zuvor war Raiola bereits vom italienischen Verband gesperrt worden, die FIFA übernahm die Sperre. Raiola will Einspruch gegen die Sanktion einlegen. Der Italiener wollte in diesem Sommer doch eigentlich richtig absahnen

