Bayern, Dortmund, Bayern, Dortmund - so könnte der Weg von Mats Hummels aussehen. Laut Bild am Sonntag ist der Wechsel des Innenverteidigers zurück nach Westfalen zwar noch nicht spruchreif - doch die Indizien dafür mehren sich.

Demnach soll Hummels für 20 Millionen Euro plus Erfolgsnachschlägen wieder beim BVB anheuern, Spieler und Vereine hätten sich bereits grundsätzlich geeinigt. Hummels, der in seiner Jugend beim FC Bayern ausgebildet wird, steht von 2008 bis 2016 bei der Borussia unter Vertrag und gewinnt mit den Schwarzgelben zwei Meisterschaften.

Nach drei Jahren beim FC Bayern könnte nun also wieder der BVB an der Reihe sein. Die Rückkehr zur alten Liebe gehört in Dortmund fast schon zum Alltag.

