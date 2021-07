Mit Sebastian Schonlau (26) als neuem Kapitän will der Hamburger SV im vierten Anlauf die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga schaffen. Der Neuzugang vom Ligarivalen SC Paderborn übernimmt die Spielführerbinde von Tim Leibold, der Stellvertreter des Innenverteidigers sein wird. Dies gab der HSV am Samstag bekannt.

Der neue Hamburger Trainer Tim Walter hatte zuvor angekündigt, den Spielführer für die am Freitag bei Schalke 04 beginnende Saison zu bestimmen.