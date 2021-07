Fußball-Zweitligist Hamburger SV trauert um seinen Ex-Profi Hans-Jürgen "Ditschi" Ripp. Wie die Hanseaten am Montag via Twitter bekannt gaben, starb der langjährige Abwehrspieler am vergangenen Sonntag im Alter von 75 Jahren.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Ripp gewann mit den Norddeutschen 1977 den Europapokal der Pokalsieger, zwei Jahre später wurde er mit dem HSV deutscher Meister. Danach beendete der gebürtige Hamburger nach insgesamt 177 Bundesligaspielen seine Profilaufbahn.