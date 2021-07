Jahn Regensburg hat sich die Dienste von Sarpreet Singh gesichert.

Der 22-Jährige kommt auf Leihbasis vom FC Bayern, um in der Zweiten Liga Spielpraxis zu sammeln und die Regensburger Offensive zu verstärken. Das Engagement ist auf ein Jahr befristet.

Singh, der im Sommer 2019 vom neuseeländischen Klub Wellington Phoenix zum Rekordmeister gewechselt war, hatte bereits in der vergangenen Saison ein Leihgeschäft beim 1. FC Nürnberg absolviert, ehe er im Januar dieses Jahres wieder zum FC Bayern zurückgekehrt war.

"Sarpreet hat sich in der vergangenen Saison beim 1. FC Nürnberg bereits mit den Anforderungen in der 2. Liga vertraut gemacht und dort seine ersten Einsätze auf höherem Niveau absolviert", erklärte Jochen Sauer, Leiter des FC Bayern Campus. "Nun soll er sich in Regensburg auf diesem Level nachhaltig weiterentwickeln, um so den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu machen."

Der Neuseeländer stand bereits zweimal in der Bundesliga auf dem Platz, einmal durfte er im Pokal ran. Den Großteil seiner Zeit verbrachte Singh aber bei den Amateuren in Liga drei, wo er 38-mal auflief und zehn Tore schoss.