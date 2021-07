Es ist vielleicht das Spiel, auf das die meisten Fans in der 2. Bundesliga hinfiebern: das Nordderby zwischen Werder Bremen und dem Hamburger SV. (Spielplan und Ergebnisse der 2. Bundesliga)

Am 7. Spieltag ist es erstmals soweit. Die Grün-Weißen empfangen die Rothosen am Samstag, 18. September um 20.30 Uhr. Das geht aus den Ansetzungen der Spieltage drei bis acht, die die DFL am Mittwoch veröffentlichte.

In der Bundesliga, wo die DFL die Spieltage eins bis sechs exakt terminiert hat, muss der FC Bayern nach dem traditionellen Auftaktspiel am Freitag, 13. August bei Borussia Mönchengladbach gleich am 2. Spieltag am Sonntag ran.

Leipzig gegen Bayern am Samstagabend

Nach dem Supercup am Dienstag, 17. August gegen Borussia Dortmund trifft der deutsche Rekordmeister am 22. August auf den 1. FC Köln.

Julian Nagelsmanns erstes Wiedersehen mit Ex-Klub RB Leipzig wurde am 4. Spieltag am Samstag, 11. September für 18.30 Uhr angesetzt. (Spielplan und Ergebnisse der Bundesliga)

Eine Besonderheit gibt es aufgrund der Verlängerung der FIFA-Abstellungsperiode im September um einen Tag: Am 4. Bundesliga-Spieltag bzw. am 6. Zweitliga-Spieltag finden keine Freitagsspiele statt.

Stattdessen werden eine Partie der Bundesliga am Sonntag (19.30 Uhr) und insgesamt fünf Partien der 2. Bundesliga am Sonntag (13.30) ausgetragen.

Die TV-Partien der 2. Bundesliga bis zum 8. Spieltag im Überblick:

1. Spieltag: 24.07.2021, 20.30 Uhr SV Werder Bremen - Hannover 96

2. Spieltag: 31.07.2021, 20.30 Uhr Fortuna Düsseldorf - SV Werder Bremen

3. Spieltag: 14.08.2021, 20.30 Uhr Dynamo Dresden - Hannover 96

4. Spieltag: 21.08.2021, 20.30 Uhr Hansa Rostock - Dynamo Dresden

5. Spieltag: 28.08.2021, 20.30 Uhr FC Schalke 04 - Fortuna Düsseldorf

6. Spieltag: 11.09.2021, 20.30 Uhr Hamburger SV - SV Sandhausen

7. Spieltag: 18.09.2021, 20.30 Uhr SV Werder Bremen - Hamburger SV

8. Spieltag: 25.09.2021, 20.30 Uhr Hansa Rostock - FC Schalke 04