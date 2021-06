Fußball-Zweitligist Hamburger SV verstärkt seine Defensive für die erneute Aufstiegsmission. Der Schweizer U21-Nationalspieler Miro Muheim kommt vom Erstligisten FC St. Gallen für ein Jahr auf Leihbasis zu den Hanseaten. Der Linksverteidiger ist nach Sebastian Schonlau (SC Paderborn) und Jonas Meffert (Holstein Kiel) der dritte Hamburger Neuzugang mit klarem Defensivprofil.

Muheim absolvierte vier Jahre im Nachwuchs des FC Chelsea, ehe er 2018 zurück in die Schweiz kehrte. Für die St. Gallener absolvierte der 23-Jährige in drei Jahren insgesamt 66 Pflichtspiele (sechs Vorlagen). "Ich hatte gute Gespräche mit den Verantwortlichen und finde die Aufgabe und Ziele hier in Hamburg sehr reizvoll", sagte Muheim.