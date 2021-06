Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat für die kommende Saison den Rechtsverteidiger Julian Korb verpflichtet. Das teilte der Klub am Donnerstag mit. Korb war zuletzt vereinslos, spielte für Hannover 96 und Borussia Mönchengladbach aber insgesamt 116 Mal in der Bundesliga. Bei den Störchen, die in der Relegation gegen den 1. FC Köln den Bundesliga-Aufstieg verpasst hatten, unterschrieb der 29-Jährige einen Zweijahresvertrag.