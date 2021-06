Vorhang auf für das große Spektakel 2. Bundesliga auf SPORT1!

In der neuen Saison überträgt SPORT1 das Topspiel der 2. Liga jeden Samstagabend um 20.30 Uhr live im Free-TV - und startet mit einem Doppelschlag Werder Bremen in die neue Spielzeit.

Anzeige

Wie die DFL am Mittwoch mitteilte, trifft der Absteiger am 24. Juli auf Hannover 96. Am zweiten Spieltag eine Woche später sind die Bremer dann bei Fortuna Düsseldorf zu Gast.

SPORT1 präsentiert in der neuen Saison die erstklassigste 2. Bundesliga: Topspiel-Comeback live im Free-TV am 24. Juli, Highlight-Berichterstattung auf allen Kanälen – und Premiere für Zweitliga-Talk auf "Doppelpass"-Sendeplatz

Die Ansetzungen der ersten beiden Spieltage im Überblick:

1. Spieltag

23.07.2021 - Fr 20.30 FC Schalke 04 - Hamburger SV

24.07.2021 - Sa 13.30 SV Darmstadt 98 - SSV Jahn Regensburg

24.07.2021 - Sa 13.30 1. FC Heidenheim 1846 - SC Paderborn 07

24.07.2021 - Sa 13.30 SG Dynamo Dresden - FC Ingolstadt 04

24.07.2021 - Sa 13.30 FC Hansa Rostock - Karlsruher SC

24.07.2021 - Sa 20.30 SV Werder Bremen - Hannover 96 -> live im Free-TV auf SPORT1

25.07.2021 - So 13.30 FC St. Pauli - Holstein Kiel

25.07.2021 - So 13.30 1. FC Nürnberg - FC Erzgebirge Aue

25.07.2021 - So 13.30 SV Sandhausen - Fortuna Düsseldorf

2. Spieltag

30.07.2021 - Fr 18.30 Karlsruher SC SV - Darmstadt 98

30.07.2021 - Fr 18.30 SC Paderborn 07 - 1. FC Nürnberg

31.07.2021 - Sa 13.30 Hannover 96 - FC Hansa Rostock

31.07.2021 - Sa 13.30 SSV Jahn Regensburg - SV Sandhausen

31.07.2021 - Sa 13.30 FC Ingolstadt 04 - 1. FC Heidenheim 1846

31.07.2021 - Sa 20.30 Fortuna Düsseldorf - SV Werder Bremen -> live im Free-TV auf SPORT1

01.08.2021 - So 13.30 Holstein Kiel - FC Schalke 04

01.08.2021 - So 13.30 Hamburger SV - SG Dynamo Dresden

01.08.2021 - So 13.30 FC Erzgebirge Aue - FC St. Pauli