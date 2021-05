Angesichts der möglichen Rückkehr in die Fußball-Bundesliga haben die Stadt Bochum, die örtliche Polizei und Zweitliga-Tabellenführer VfL Bochum am Freitag einen flammenden Appell an die Fans gerichtet und dazu aufgefordert, am Sonntag beim Heimspiel gegen den SV Sandhausen (15.30 Uhr/Sky) zu Hause zu bleiben.

"Ihr dürft und sollt feiern, wenn es etwas zu feiern gibt ? aber bitte zu Hause, weit weg vom Vonovia Ruhrstadion", schrieb der VfL. Eine Feier in Stadionnähe würde nicht nur einen Verstoß gegen die aktuell geltende Infektionsschutzverordnung bedeuten, sondern könnte "zudem die wichtigen Abläufe rund um das Bochumer Impfzentrum, in unmittelbarer Nachbarschaft zum Vonovia Ruhrstadion gelegen, massiv beeinträchtigen", schrieben die Bochumer am Freitag.