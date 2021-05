Schalke 04 startet schon in drei Wochen die Vorbereitung auf seine erste Zweitliga-Spielzeit seit 30 Jahren. Die Mannschaft von Trainer Dimitrios Grammozis nimmt am 17. Juni das Training auf, das teilte der Absteiger am Mittwoch mit. Knapp sechs Wochen bleiben dann bis zum Auftakt der 2. Fußball-Bundesliga (23. bis 25. Juli).

Vom 29. Juni bis zum 10. Juli wird das Team ein Trainingslager im österreichischen Mittersill beziehen, zwei der insgesamt sechs geplanten Testspiele sollen während des zwölftägigen Aufenthalts stattfinden. Ob Fans bei Trainingsauftakt und Spielen dabei sein können, hängt von der Entwicklung der Corona-Inzidenz ab. Die exakte Terminierung der Vorbereitungspartien erfolgt in den kommenden Wochen.