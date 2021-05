Der FC Schalke hat einen Knipser für die Mission Wiederaufstieg verpflichtet.

Wie der Bundesliga-Absteiger am Sonntag bekannt gab, wurde der Torjäger Simon Terodde vom Hamburger SV geholt. In der nächsten Saison soll der Goalgetter die Königsblauen mit seinen Toren wieder nach oben führen.

Der 33-Jährige unterschrieb einen Einjahresvertrag mit der Option auf die Verlängerung auf eine zweite Spielzeit. Terodde ist nach Danny Latza, der vom FSV Mainz kommt, der zweite externe Neuzugang für die neue Saison. Einige Spieler könnten nach Leih-Transfers ebenfalls wieder zum Team stoßen.S04 steht schon seit einigen Wochen als Absteiger fest.

Terodde war ablösefrei zu haben, sein Vertrag beim HSV lief aus. "Wir freuen uns sehr, dass uns die Verpflichtung von Simon Terodde gelungen ist", erklärt Peter Knäbel, Schalke-Vorstand Sport und Kommunikation in einer Pressemitteilung. "Simon wird unser Offensivspiel mit seinem Gespür für den torgefährlichen Raum und seiner Kaltschnäuzigkeit im Abschluss bereichern."

Terodde kenne die 2. Liga, habe über viele Jahre die richtige Mentalität und Einstellung nachgewiesen, "um dort erfolgreich zu sein. Das macht Simon zu einem zentralen Baustein unserer neuen Mannschaft." Tatsächlich netzt Terodde in Liga zwei wie kaum ein anderer. Auch in der laufenden Spielzeit traf er regelmäßig. 21 Tore und sechs Assists in 31 Spielen sprechen eine deutliche Sprache.

Ob es am Ende zum Aufstieg reicht, ist fraglich - mit dem HSV ist Terodde nur noch Tabellen-Dritter. So oder so steht aber fest: Mit Schalke wird er nächstes Jahr wieder um den Sprung ins Oberhaus kämpfen.

Bisher spielte Terodde für Fortuna Düsseldorf, den 1. FC Köln, Union Berlin, VfL Bochum, den VfB Stuttgart und eben den HSV.