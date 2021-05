Dirk Schuster ist seit August 2019 Trainer von Erzgebirge Aue © Imago

SPORT1 Lesedauer: 2 Minuten

Am Sonntag kommt Trainer Dirk Schuster mit Erzgebirge Aue gegen den SC Paderborn heftig unter die Räder. Am Sonntag steht Schuster nicht an der Seitenlinie.