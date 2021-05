Holstein Kiel nimmt den Aufstieg in die Bundesliga immer fester ins Visier.

Die gnadenlos effektiven Norddeutschen bezwangen am Freitagabend den FC St. Pauli mit 4:0 (2:0) und untermauerten damit Relegationsplatz drei. (Der Spielverlauf zum Nachlesen im LIVETICKER)

Bei Hannover 96 verschärft sich nach dem 1:2 (0:0) gegen Darmstadt 98 derweil die Krise. (Service: Spielplan der 2. Bundesliga)

Kiel dagegen hat beste Chancen vor dem Saisonfinale: Der Hamburger SV liegt vor den weiteren Partien des 32. Spieltags als Vierter bereits vier Zähler zurück, zudem haben die Störche von Trainer Ole Werner noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand.

Bartels glänzt mit Doppelpack

Ahmet Arslan (22.), Doppelpacker Fin Bartels (24./49.) und Janni Serra (67.) erzielten die Tore für die Gastgeber, die mit 56 Punkten auch den direkten Aufstieg noch in der eigenen Hand haben. (Service: Tabelle der 2. Bundesliga)

"Es war wichtig für den Aufstieg, dass wir das Spiel heute gewinnen konnten. Um auch ein Zeichen zu setzen, dass wir voll da sind", sagte Bartels nach dem Spiel bei Sky: "Wir dürfen aber keinen Deut weniger machen. Es kommen noch sehr schwere Spiele."

Die SpVgg Greuther Fürth (57) auf Rang zwei liegt nur einen Punkt vor den Kielern, die in der kommenden Woche ihre verbleibenden zwei Nachholspiele gegen Hannover (Montag) und Jahn Regensburg (Donnerstag) bestreiten. Spitzenreiter VfL Bochum steht bei 60 Zählern.

Im Holstein-Stadion sah es zunächst überhaupt nicht nach dem Kieler Erfolg aus. Die Gäste aus Hamburg hatten klare Feldvorteile und auch beste Chancen, allein ein Tor sprang für das Team von Timo Schultz nicht heraus.

Aus dem Nichts fiel im Anschluss die Führung der Gastgeber durch Arslan, Bartels legte kurz darauf nach. Anschließend war die Partie offen, auf beiden Seiten hätten weitere Treffer fallen können. Bereits kurz nach Wiederanpfiff sorgte der kaltschnäuzige Bartels für die Vorentscheidung.

Mehlem und Honsak schießen Darmstadt zum Sieg

In Hannover brachte nach einer ereignisarmen ersten Halbzeit Marvin Ducksch die Niedersachsen in Führung (50.). Marvin Mehlem (55.) antwortete aber postwendend, ehe Mathias Honsak (58.) die Gäste mit seinem vierten Saisontor zum Auswärtssieg schoss. (Der Spielverlauf zum Nachlesen im LIVETICKER)

Vor der Geisterkulisse in Hannover kamen die Darmstädter besser ins Spiel, schon in der zweiten Minute scheiterte Honsak am herauseilenden 96-Torwart Michael Esser. In der Folge neutralisierten sich beide Mannschaften weitestgehend, die verunsicherten Hannoveraner entwickelten kaum Gefahr im Offensivspiel.

Das änderte sich sofort nach dem Seitenwechsel: Ein abgefälschter Schuss von Hendrik Weydandt landete bei Ducksch, der nur noch den Fuß hinhalten musste. Doch lange Freude kam bei den Gastgebern nicht auf, nachdem Mehlem nach tollem Pass von Fabian Holland sofort ausglich. Honsak drehte die Partie dann 13 Minuten später zugunsten der Hessen.

