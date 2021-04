In der 2. Bundesliga sind auch die Begegnungen zwischen dem Hamburger SV und dem Karlsruher SC (ursprünglich 20. April) sowie zwischen Holstein Kiel und dem SV Sandhausen (21. April) von der Deutschen Fußball Liga (DFL) abgesetzt worden. Grund dafür ist die häusliche Quarantäne nach positiven Coronatests in Karlsruhe und Sandhausen, die unverändert bis zum 20. April vorgesehen ist. Die neuen Spieltermine will die DFL am Freitag bekannt geben.