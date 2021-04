Steffen Baumgart verlässt den SC Paderborn im Sommer.

Seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag werde der Trainer nicht verlängern, teilte der Zweitligist am Donnerstag offiziell mit.

"Diese Position teilte der Coach dem Verein nach intensiven Gesprächen in den vergangenen Wochen mit", heißt es in der Erklärung des Vereins: 'Im Endspurt der Zweitliga-Saison 2020/2021 will Baumgart mit seinem Team noch so viele Punkte holen wie möglich und sich mit einer respektablen Platzierung aus Paderborn verabschieden."

Um Baumgart gab es in den vergangenen Monaten diverse Wechsel-Gerüchte, ein klares Bekenntnis für die Zukunft blieb stets aus. Nun ist die Entscheidung also gefallen. Der 49-Jährige begründete den Schritt so: "Ich hatte und habe in Paderborn eine unglaublich spannende und intensive Zeit, in der wir gemeinsam bemerkenswerte Erfolge erzielen konnten. In den vergangenen Wochen bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es nun Zeit ist für eine Veränderung."

Unter Baumgart leistete Paderborn Außergewöhnliches

Er sei dem SCP und Geschäftsführer Fabian Wohlgemuth sehr dankbar für die offenen und vertrauensvollen Gespräche: "Jetzt konzentriere ich mich voll auf die Endphase der laufenden Saison."

Paderborn findet sich in der Tabelle auf dem zwölften Rang wieder - sechs Punkte vor der Abstiegszone.

Mit dem Klub hat Baumgart eine beeindruckende Erfolgsgeschichte hinter sich. 2018 führte er den Klub aus der dritten in die zweite Liga, ehe er 2019 den Aufstieg in die Bundesliga klar machte. Dort konnte sich Paderborn zwar nicht halten, überzeugte aber mit mutigem Fußball viele Fans und Experten.

Nach dem Abstieg konnte das tolle Niveau nicht ganz gehalten werden. Wie es für Baumgart weitergeht und wer Paderborn in der nächsten Saison coacht, ist noch nicht bekannt.