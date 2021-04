Der Hamburger SV hat im Aufstiegsrennen erneut schwer gepatzt.

Die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune unterlag zum Auftakt des 28. Spieltags Darmstadt 98 mit 1:2 (0:0). Da die Partie des punktgleichen Verfolgers SpVgg Greuther Fürth coronabedingt abgesagt wurde, hat die Niederlage des HSV auf die Tabelle zunächst keine Auswirkungen. Der HSV bleibt mit 50 Punkten Zweiter, der Rückstand auf Spitzenreiter VfL Bochum könnte auf sieben Punkte anwachsen. (Tabelle der 2. Bundesliga)

Anzeige

Erich Berko (51.) und Serdar Dursun (60.) trafen für die Gäste, Jeremy Dudziak (78.) verkürzte in der Schlussphase für die Hamburger. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Terodde hadert mit "Wild-West-Spiel"

"Insgesamt war es eine verdiente Niederlage. In der zweiten Halbzeit war es ein Wild-West-Spiel. Das wollten wir eigentlich nicht zulassen", sagte Simon Terodde bei Sky. "Heute, morgen und Sonntag bin ich unzufrieden, aber am Montag geht der Kopf wieder nach oben. Ich bin mir sicher, dass wir am Ende was zu feiern haben."

Die Rothosen kassierten die sechste Saisonniederlage. In den vergangenen neun Spielen gelangen dem HSV nur zwei Siege, vergangene Woche verspielte man sogar eine Drei-Tore-Führung beim 3:3 in Hannover. (Spielplan und Ergebnisse der 2. Bundesliga)

HSV beginnt nervös

Der HSV begann nervös, die Darmstädter setzten immer wieder Nadelstiche, kamen aber kaum zu klaren Chancen. Die Hamburger ließen ihrerseits in der Offensive die Präzision vermissen.

Dann schnupperte Darmstadt an der Führung: Zunächst köpfte Victor Pálsson nach einer Ecke knapp drüber (24.), dann hätte Serdar Dursun fast aus kurzer Distanz abgestaubt, nachdem HSV-Torhüter Sven Ulreich ein hoher Ball durch die Hände glitt (25.). Nach einem Darmstädter Freistoß brannte es im HSV-Sechnzehner lichterloh, Dursun stocherte nach, aber Ulreich war mit einem Reflex zur Stelle (36.).

Die Highlights der 2. Bundesliga am Sonntag ab 9 Uhr in Hattrick Pur - Die 2. Bundesliga im TV auf SPORT1

In einer von beiden Seiten hart geführten Partie erhöhten die Hausherren kurz vor der Pause noch mal die Schlagzahl. Torjäger Simon Terodde scheiterte aus wenigen Metern an Marcel Schuhen (45.), Aaron Hunt lupfte den Ball nach einer unzureichenden Faustabwehr Schuhens aus der Distanz um Zentimeter vorbei (45.+2).

Darmstadt trifft in der HSV-Drangphase

Nach dem Seitenwechsel knüpfte der HSV nahtlos an diese Drangphase an. Manuel Wintzheimer (48.) zwang Schuhen zu einem klasse Reflex, kurz darauf rutschte Terodde um Zentimeter an einer Hereingabe vorbei (51.).

Im direkten Gegenzug schlugen die Lilien zu. Nach einem langen Abschlag entwischte Mathias Honsak Stephan Ambrosius, den Querpass muss Erich Berko nur noch einschieben (51.). Ulreich verhinderte kurz darauf mit einer Glanztat gegen Honsak einen Darmstädter Doppelschlag (52.).

DAZN gratis testen und die Bundesliga auf Abruf erleben | ANZEIGE

Nach exakt einer Stunde landete ein abgefälschter Schuss beim gebürtigen Hamburger Dursun, der im Strafraum völlig frei stand und Ulreich kaltschnäuzig überlistete.

HSV-Elfer nach Videobeweis zurückgenommen

Der Wille war den Hamburgern nicht abzusprechen. Nachdem Terodde im Strafraum zu Fall gekommen war, deutete Schiedsrichter Robert Kampka auf den Punkt (72.), doch "Übeltäter" Dursun beteuerte sofort seine Unschuld. Nach Videobeweis nahm Kampka den Strafstoß zu Recht zurück, da Terodde eher im Rasen hängengeblieben war.

In der Schlussphase sorgte Dudziak per Kopf (77.) wieder für Hoffnung bei den Gastgebern. Anschließend drängte der HSV mit aller Macht auf den Ausgleich - wurde aber nicht belohnt.