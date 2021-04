Fin Bartels (r.) traf im Hinspiel zum 1:0 für Holstein Kiel © Imago

SPORT1 Lesedauer: 2 Minuten

Holstein Kiel will den nächsten Schritt in Richtung Bundesliga machen. Mit einem Sieg in Nürnberg winkt Platz drei und ein Überholen des Hamburger SV.