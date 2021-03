Zweitligist Fortuna Düsseldorf kann auch in der kommenden Saison auf Angreifer Rouwen Hennings zählen. Der mit derzeit acht Saisontreffern beste Torschütze des Bundesliga-Absteigers verkündete am Samstag nach dem 0:0 beim SV Sandhausen in einem Video auf Instagram, dass er noch "mindestens ein Jahr Teil von der Fortuna" sein werde.

Das bisherige Arbeitspapier des 33 Jahre alten Stürmers lief ursprünglich am Saisonende aus. Die kommende Saison wird Hennings sechste im Düsseldorfer Trikot sein.