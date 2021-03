Eintracht Braunschweig muss aufgrund von Corona-Verdachtsfällen mit dem Training aussetzen. (SERVICE: Tabelle der 2. Bundesliga)

Zwei Spieler und Trainer Daniel Meyer haben sich als Folge von Tests auf das Virus in häusliche Quarantäne begeben. (SERVICE: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

Anzeige

Ob die Begegnung am kommenden Montag beim FC St. Pauli in Gefahr ist, stand am Mittwoch zunächst nicht fest.

Die Highlights der Freitagsspiele ab 22.15 Uhr in Sky Sport News HD - Die 2. Bundesliga im TV auf SPORT1

Corona-Verdacht: Eintracht Braunschweig testet erneut

Bei allen Betroffenen wurden PCR-Nachtestungen durchgeführt, die Ergebnisse stehen laut des Klubs noch aus.

"Die Verantwortlichen der Löwen befinden sich bezüglich des weiteren Vorgehens in engem Austausch mit dem Gesundheitsamt", hieß es in einer Pressemitteilung.