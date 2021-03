Das Zweitliga-Spiel zwischen Hannover 96 und den Würzburger Kickers, das am Sonntag um 13.30 Uhr hätte angepfiffen werden sollen, wurde abgesagt. Das teilte die DFL am Samstagabend mit. (Tabelle der 2. Bundesliga)

Damit folgt die Liga einer Quarantäne-Anordnung des zuständigen Gesundheitsamtes in Hannover. Das Team der 96er muss sich demnach in Isolation begeben.

Wie die Niedersachsen bekannt gaben, wurde ein Spieler bei der regelmäßigen PCR-Testung positiv auf COVID-19 getestet. Deshalb wurde eine 14-tägige Quarantäne für Mannschaft und Betreuerstab angeordnet.

Nach Kiel auch Hannover in Quarantäne

"Dem Spieler geht es gut, er hat keine Symptome", erklärte der Hygienebeauftragte von Hannover 96, Mannschaftsarzt Axel Partenheimer und ergänzte: "Obwohl wir uns an alle Hygiene- und Sicherheitsvorschriften gehalten haben, gibt es keine Garantie, dass so ein Fall nicht auftritt. Zum Schutz der Spieler und um ein weiteres Ausbreiten der Infektion zu verhindern, ist die Quarantäne unumgänglich. Mit den zuständigen Behörden haben wir eine enge Abstimmung und vertrauensvolle Gespräche." (Spielplan und Ergebnisse der 2. Bundesliga)

Hannover ist nach Holstein Kiel der zweite Zweitligist, der sich derzeit coronabedingt in Quarantäne befindet. Beide Teams treffen laut aktuellem Spielplan am kommenden Freitag in Schleswig-Holstein aufeinander.

Kiels für vergangenen Freitag angesetztes Spiel beim 1. FC Heidenheim war wie nun Hannovers Partie gegen Würzburg abgesagt worden.

