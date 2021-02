Der VfL Bochum zeigt im Aufstiegskampf der 2. Bundesliga souverän Stärke.

Die Mannschaft von Trainer Thomas Reis zog mit einem 2:0 (2:0) gegen den Tabellenvorletzten Eintracht Braunschweig am Sonntag als Zweiter nach Punkten mit Spitzenreiter Hamburger SV und Holstein Kiel gleich (alle 42). Die Eintracht (17) hingegen hat nur eines ihrer vergangenen zwölf Pflichtspiele gewonnen. (SERVICE: Tabelle der 2. Bundesliga)

Anzeige

Bochum lässt Braunschweig keine Chance

Armel Bella Kotchap (8.) köpfte nach einem Eckball das Tor zur Bochumer Führung. Anschließend schenkte VfL-Stürmer Simon Zoller den Gästen zwar mit einer überhasteten Aktion einen Foulelfmeter, diesen jedoch schoss Dong-Won Ji Torhüter Manuel Riemann in die Arme (25.). (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

"Wir haben Abstiegskampf erlebt, unsere Mannschaft ist kaum verändert. Wir sind zusammengerückt", sagte Riemann bei Sky: "Wir wollen Erster werden."

Die nächste VfL-Großchance durch Danilo Soares (32.) war dagegen gleich wieder ein Tor, das Spiel damit früh vorentschieden. Es war ein gelungener Tag: Vor Spielbeginn hatten die Bochumer bereits die Vertragsverlängerung mit ihrem Kapitän Anthony Losilla um ein weiteres Jahr verkündet.

Braunschweig bemühte sich, irgendwie zurück ins Spiel zu finden, doch es fehlte dafür die Klasse. Bochum war weiteren Toren deutlich näher. Der überragende Spielmacher Robert Zulj (72.) traf den Pfosten.

St. Pauli setzt in Nürnberg Erfolgslauf fort

Der erneut treffende Guido Burgstaller hat unterdessen den Höhenflug mit dem FC St. Pauli in der 2. Bundesliga fortgesetzt und die Abstiegssorgen bei seinem Ex-Klub 1. FC Nürnberg verschärft. (SERVICE: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

Die Hamburger gewannen das Kellerduell bei den Franken verdient mit 2:1 (1:0) und zogen durch ihren fünften Sieg im sechsten Spiel in der Tabelle am Kontrahenten vorbei. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Mann des Tages war wieder einmal Burgstaller, der im sechsten Spiel in Serie traf. Sein sehenswertes Tor mit dem Außenrist kurz vor der Pause (45.+1) brachte St. Pauli in die Spur. Omar Marmoush (65.) erhöhte mit einem verwandelten Foulelfmeter. Auch der Treffer durch Dennis Borkowski (78.) konnte Nürnbergs sechste Niederlage in den vergangenen acht Spielen nicht mehr abwenden.

Das Kommando übernahm von Beginn an St. Pauli. Vor allem Burgstaller, der zwischen 2015 und 2017 in 63 Zweitligaspielen für den FCN 33 Tore erzielt hatte, stellte die Nürnberger Hintermannschaft immer wieder vor große Probleme.

Erst landete ein Drehschuss-Aufsetzer des Angreifers aus kurzer Distanz an der Querlatte (29.), dann verhinderte Nürnbergs Keeper Christian Mathenia zweimal ein Tor des 31-Jährigen - bevor Burgstaller kurz vor dem Halbzeitpfiff doch zuschlug.

Die Highlights der Sonntagsspiele am Sonntag ab 19.30 Uhr in SKY Sport News - Highlights der 2. Liga

Auch im zweiten Abschnitt hatten die Gäste lange Zeit alles im Griff. Während Nürnberg auch weiterhin kaum zu Abschlüssen kam, blieb St. Pauli durch Konter gefährlich. Erst nach dem Anschlusstreffer drängte der Gastgeber auf den Ausgleich.

Honsak führt Darmstadt zum Sieg

Darmstadt 98 hat derweil im Kellerduell mit dem VfL Osnabrück einen wichtigen Erfolg gefeiert.

Die Mannschaft von Coach Markus Anfang setzte sich gegen den Tabellennachbarn im eigenen Stadion mit 1:0 (1:0) durch und verschaffte sich mit 25 Punkten etwas Luft auf den Relegationsrang. Osnabrück (22) steckt mit vier Zählern Vorsprung auf Platz 16 weiter tief im Abstiegskampf. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)

Mathias Honsak (32.) traf für die Lilien, die sich nach einem katastrophalen Start ins neue Jahr gefangen haben. Für das Team des jüngst in die Kritik geratenen Trainers Marco Grote war es die siebte Niederlage in Folge.

Werde Deutschlands Tippkönig! Jetzt zum SPORT1 Tippspiel anmelden

Osnabrück verteidigte tief und überließ den Gastgebern den Ball, die allerdings im Offensivspiel zu ideenlos agierten. Beide Teams setzten vor allem auf lange Bälle und verstrickten sich im Mittelfeld in einem Abnutzungskampf. Den ersten durchdachten Konter der Partie vollendete Honsak zur Führung.

Nach der Pause blieb Darmstadt die aktivere Mannschaft, aufgrund des knappen Ergebnisses blieb die Partie aber offen. Erst wurde der zweite Treffer der Anfang-Elf durch Marvin Mehlem (53.) aufgrund einer Abseitsposition nach Videoüberprüfung zurückgenommen, dann vergab Honsak (62.) freistehend.

-------------------

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)