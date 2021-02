Sowohl der FC St. Pauli als auch der SV Darmstadt 98 können im Abstiegskampf der 2. Bundesliga einen großen Schritt nach vorne machen. Beide Mannschaften haben aktuell 25 Punkte auf dem Konto und damit einen Vorsprung von fünf Zählern auf Relegationsplatz 16.

Die Gastgeber sind in bestechender Form, feierten zuletzt fünf Siege aus den letzten sechs Ligaspielen. Das Festhalten an Trainer Timo Schultz scheint sich beim Kiez-Klub also bezahlt zu machen. Steigerungsbedarf gibt es allerdings noch bei der Heimbilanz zu Hause am Millerntor. Da steht St. Pauli nur auf Rang 15. (2. Bundesliga: Die Tabelle)

Am vergangenen Wochenende sicherte sich Darmstadt gegen Osnabrück einen immens wichtigen 1:0-Erfolg. Beim Kellerduell gegen die den VfL landete die Mannschaft von Trainer Markus Anfang einen echten Befreiungsschlag.

Trainerwechsel beim SV Sandhausen

Aus drei Auswärtsspielen im Jahr 2021 sprang für die Lilien bisher erst ein einziger Zähler in Regensburg (1:1) heraus. Die Bilanz in der Fremde könnte am Samstag aufpoliert werden. (2. Bundesliga: Spielplan und Ergebnisse)

Beim SV Sandhauen gab es am Anfang dieser Woche ein Trainer-Beben. Nach weniger als drei Monaten Amtszeit wurde Chef-Trainer Michael Schiele wegen anhaltender Erfolgslosigkeit von seinen Aufgaben entbunden.

Als Interimstrainer fungiert ab sofort Gerhard Kleppinger, der beim Gastspiel in Paderborn auf der Bank sitzen wird. Vor der Reise nach Ostwestfalen stehen die Württemberger mächtig unter Druck. Ein Blick auf die Tabelle der 2. Liga zeigt, dass sich der SVS in höchster Abstiegsgefahr befindet.

Osnabrück empfängt Heidenheim

Diese Sorgen haben die Paderborner noch nicht, aber das kann sich noch ändern. Die Elf von Steffen Baumgart kommt in dieser Spielzeit noch nicht richtig in Fahrt, liegt lediglich auf Rang zehn.

Sieben Ligaspiele in Serie hat der VfL Osnabrück inzwischen verloren. Dabei erzielten die Lila-Weißen in den letzten sechs Partien lediglich einen einzigen Treffer. Zu wenig für die Verantwortlichen, die sich nach dem jüngsten 0:1 in Darmstadt von Coach Marco Grote trennten.

Gegen Beinahe-Aufsteiger Heidenheim steht interimsweise nun U19-Coach Florian Fulland an der Seitenlinie. Mit dem Aufstieg werden die Heidenheimer dieses Jahr mit großer Wahrscheinlichkeit nichts mehr zu tun haben.

Der Dritte der Vorsaison ist derzeit nur Achter und liegt bereits 13 Zähler vom Relegationsplatz entfernt.

