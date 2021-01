Englische Woche in der 2. Bundesliga: Beim Auftakt in die Rückrunde kann Spitzenreiter Hamburger SV seine Führung in der Tabelle der 2. Bundesliga auszubauen.

Der HSV reist zum Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf und könnte der Konkurrenz mit einem Sieg zumindest vorübergehend auf bis zu sechs Punkte enteilen. Mit der Fortuna hat der ehemalige Bundesliga-Dino aber einen harten Brocken vor der Brust.

2. Liga heute: HSV in Düsseldorf

Düsseldorf lauert als Vierter der Tabelle nur fünf Zähler hinter dem HSV. Die Mannschaft von Trainer Uwe Rösler ist seit vier Spielen ungeschlagen und steckt mitten drin im Kampf um die Aufstiegsplätze. Zuletzt kam der Absteiger gegen den Mitkonkurrenten SpVgg Greuther Fürth zu einem 3:3. Im Hinspiel hatte sich der HSV mit 2:1 knapp durchgesetzt, für die Fortuna ist also noch eine Rechnung offen. (Service: Spielplan & Ergebnisse der 2. Bundesliga)

Hamburg befindet sich jedoch in starker Form und ist seit sieben Spielen ungeschlagen (sechs Siege, ein Remis).

2. Liga heute: Fürth tritt gegen Osnabrück an

Mit Fürth will auch ein weiterer Verfolger am Dienstag der Tabellenspitze wieder näher kommen. Die Mittelfranken bekommen es mit dem VfL Osnabrück zu tun - und ist als Fünfter klarer Favorit im Duell mit dem Elften. Osnabrück wartet seit drei Spielen auf einen Punktgewinn und ist den Abstiegsplätzen näher als den Aufstiegsplätzen (2. Bundesliga: VfL Osnabrück - SpVgg Greuther Fürth um 20.30 Uhr im LIVETICKER).

Und steht damit allerdings immer noch deutlich besser da als Würzburger Kickers. Der Aufsteiger liegt abgeschlagen auf dem letzten Platz. Beim Rückrundenauftakt geht es gegen den FC Erzgebirge Aue (2. Bundesliga: FC Erzgebirge Aue - FC Würzburger Kickers um 18.30 Uhr im LIVETICKER).

Im vierten Spiel des Dienstags stehen sich Eintracht Braunschweig und der 1. FC Heidenheim gegenüber. Die Löwen sind Vorletzter, auf das rettende Ufer fehlen derzeit zwei Punkte. Aus den letzten fünf Spielen resultierten nur zwei Zähler.

Heidenheim darf als Achter noch nach oben schielen - zuletzt fehlte aber die Konstanz (2. Bundesliga: Eintracht Braunschweig - 1. FC Heidenheim um 20.30 Uhr im LIVETICKER).

