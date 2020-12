Es ist nicht mehr lange bis Weihnachten. Im eigenartigen Corona-Jahr 2020 wird dieses Fest ein völlig anderes als normalerweise. Aber zumindest eine Sache bleibt im Vorlauf auf Heiligabend unverändert: die Adventskalender.

Könnte man zumindest denken. Nicht so aber bei einem jungen Fan von Fortuna Düsseldorf, den beim Öffnen des fünften Türchens eine böse Überraschung erwartete.

Handtuch vom FC Bayern im Kalender von Fortuna Düsseldorf

Anstatt eines Fan-Artikels seines Herzensvereins aus der 2. Bundesliga fand er nämlich ein Handtuch vom FC Bayern vor.

"Wir wussten ja nicht, dass die Bayern es so nötig haben, sich schon in den Adventskalender von Zweitligisten zu schmuggeln", sagte die Mutter des Jungen der Rheinischen Post. "Ich denke, es wird bei niemandem von uns bleibende Schäden hinterlassen. Aber ich werde meinen Sohn natürlich in den kommenden Tagen intensiv beobachten."

Und mit dieser unerwarteten Überraschungen war der junge Düsseldorf-Fan nicht alleine. Ähnliches passierte auch umgekehrt weiter im Süden der Republik.

Noch mehr Überraschungen

Der Twitter-Nutzer @RealDave98 postete zum Beispiel folgendes: "@FCBayern was ist da los, hatte heute im FC Bayern Adventskalender in Türchen 6 eine Fortuna Düsseldorf Taschenlampe."

Die meisten Betroffenen nehmen die Pannen aber glücklicherweise mit Humor. Darüber freut sich auch Düsseldorfs Marketing-Vorstand Christian Koke.

"Da muss sich wohl ein Mitarbeiter beim sortieren vergriffen haben"

"Das tut uns natürlich leid, es ist aber auch schön zu erleben, wie locker damit umgegangen wird. Wir wünschen trotzdem allen Fans eine besinnliche Zeit."

Der Grund für die fehlerhaften Kalender laut Koke: "Die Kalender werden von Hand verpackt und nicht nur für einen Verein produziert. Sonst könnte man das in der Form nicht realisieren. Da muss sich dann wohl ein Mitarbeiter beim Sortieren vergriffen haben."