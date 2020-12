Fußball-Zweitligist Holstein Kiel leiht seinen Stürmer Lion Lauberbach für ein halbes Jahr an den Drittligisten Hansa Rostock aus. Der 22-Jährige besitzt in Kiel einen Vertrag bis zum Sommer 2022, er hatte seit Saisonbeginn in der Liga nur drei Kurzeinsätze ohne Tor zu verzeichnen.