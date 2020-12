Nach zwei Unentschieden und drei Niederlagen feierte der Hamburger SV in der 2. Bundesliga in Darmstadt endlich wieder einen Sieg. Durch diesen Erfolg stehen die Hamburger mit nun 20 Punkten weiter auf Platz vier. (Tabelle der 2. Liga)

HSV: Schlechte Erinnerungen an Sandhausen

Am Dienstag will die Mannschaft von Daniel Thioune zuhause gegen den SV Sandhausen (2. Bundesliga: HSV - SV Sandhausen ab 18.30 Uhr im LIVETICKER) nachlegen. An die letzte Begegnung mit dem SVS hat der HSV keine guten Erinnerungen.

Am 34. Spieltag der vergangenen Saison verspielten die Hamburger beim 1:5 den Relegationsplatz drei und damit die Aufstiegschance kläglich. "Davon müssen wir uns einfach lösen", sagte Thioune. Und weiter: "Es ist Winter, eine neue Saison, ein anderer Trainer und nicht mehr die elf Spieler aus dem letzten Jahr auf dem Platz."

Fraglich ist noch, ob Klaus Gjasula zur Verfügung stehen wird. Der 30 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler bekam in Darmstadt einen Schlag auf die Nase und blieb in der Halbzeit in der Kabine (Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga).

Hannover 96 nur auf Platz 13

Hannover 96 läuft der Musik bislang hinterher. Platz 13 ist nicht das, was sich die Verantwortlichen bei den Niedersachsen vor der Saison ausgerechnet hatten. Jetzt geht es gegen den VfL Bochum (2. Bundesliga: Hannover 96 - VfL Bochum ab 18.30 Uhr im LIVETICKER), der zuletzt Absteiger Paderborn mit 3:0 bezwang.

Greuther Fürth kann Tabellenführer werden

Vor einer schweren Aufgabe steht der SV Darmstadt, wenn es gegen Greuther Fürth geht. Die Franken können schon mit einem Remis zumindest für einen Tag die Tabellenführung übernehmen, falls Bochum und Hamburg nicht gewinnen. (2. Bundesliga: Greuther Fürth - SV Darmstadt 98 ab 18.30 Uhr im LIVETICKER)

1. FC Heidenheim trifft auf Jahn Regensburg

Auch der 1. FC Heidenheim mischt wieder oben mit. Die Schützlinge von Trainer Frank Schmidt empfangen Jahn Regensburg (2. Bundesliga: 1. FC Heidenheim - Jahn Regensburg ab 18.30 Uhr im LIVETICKER), die erst kürzlich den Vertrag mit Coach Mersad Selimbegovic verlängerten.

