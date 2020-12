Der Hamburger SV hat seinen Negativ-Lauf in der 2. Bundesliga vorerst gestoppt. Das Team von Trainer Daniel Thioune gewann dank eines Doppelpacks von Simon Terodde beim SV Darmstadt mit 2:1. (Darmstadt - HSV zum Nachlesen im Ticker)

Terodde erzielte in der 70. Minute mit Glück die Führung. Der Goalgetter verwertete einen Handelfmeter erst im Nachschuss. In Unterzahl glichen die Lilien in der 78. Minute durch Tobias Kempe aus, vorausgegangen war eine traumhafte Vorbereitung per Hacke von Erich Berko. Die Lilien mussten nach der Gelb-Roten Karte für Patrick Herrmann (74.) in Unterzahl spielen. Wenige Minuten vor dem Ende war erneut Terodde zur Stelle (87.) und lies die Hanseaten jubeln. Es waren seine Saisontreffer zehn und elf (Service: Tabelle der 2. Bundesliga)

"Wir haben ein gutes Spiel gemacht, waren eine Einheit. Genauso müssen wir weitermachen", erklärte Tobias Kempe nach der Partie bei Sky. Matchwinner Terodde erklärte: "Es war wichtig, nach fünf sieglosen Spielen wieder zu gewinnen. Wir haben nach dem Ausgleich nicht den Kopf hängenlassen und versucht, weiter nach vorne zu spielen." Zum Elfmeter sagte er: "Das ist das Schöne am Stürmerleben. Letzte Woche warst du der Depp, diesmal fiel er dir vor die Füße."

HSV beendet Sieglos-Serie

Für die Hanseaten, die in der vergangenen Saison im Herbst die entscheidenden Punkte für die Rückkehr in die Bundesliga liegen gelassen hatten, war es der erste Dreier seit dem 3:1 gegen die Würzburger Kickers am 24. Oktober. Damit beenden die Hamburger eine Serie von fünf sieglosen Spielen. Zuvor hatte die Thioune-Elf die ersten fünf Spiele gewonnen. In Darmstadt gelang es dem Team von Trainer Daniel Thioune, nach drei Niederlagen in Folge die Defensive zu stabilisieren. Offensiv fehlten aber lange Ideen und Mut. (Service: Tabelle der 2. Bundesliga)

Die Darmstädter, die bislang erst einen Heimsieg verbuchten, stecken weiter im unteren Tabellenmittelfeld fest. Der Abstand zum Relegationsplatz beträgt einen Zähler. (Service: Ergebnisse und Spielplan)

In der ersten Hälfte taten sich beide Mannschaften schwer, Torchancen zu kreieren. Wenn sie einmal gefährlich in den gegnerischen Strafraum kamen, waren Standardsituationen der Ausgangspunkt. Mit dem eingewechselten Routinier Aaron Hunt versuchte Thioune nach der Pause, die Offensive zu stärken. Der Druck der Gäste wurde größer, mit dem Elfmeter wurden die Bemühungen belohnt. Darmstadt schlug jedoch in Unterzahl zurück, ehe Terodde zum zweiten Mal traf.

Kiel holt Tabellenführung zurück

Holstein Kiel hat die Tabellenspitze in der 2. Bundesliga zurückerobert. Die Störche kamen bei Jahn Regensburg zu einem 3:2 (1:1) und sind jetzt seit sechs Spielen in Folgen ungeschlagen. Es war der dritte Dreier hintereinander für die Norddeutschen. Für den SSV Jahn ging eine Mini-Serie von zwei Siegen in Folge zu Ende. (Regensburg - Kiel zum Nachlesen im Ticker)

Albion Vrenezi (17.) brachte die Oberpfälzer in Führung. Der Südkoreaner Jae-Sung Lee (32.) erzielte per Flugkopfball zunächst den Ausgleich, nur fünf Minuten später war er zum 2:1 erfolgreich. Fin Bartels (66.) machte mit seinem Tor nach zwei Treffer-Vorbereitungen alles klar. Jan-Niklas Beste (90.+2) traf zum Endstand.

Von Beginn an entwickelte sich eine interessante Partie, in der sich beide Teams nichts schenkten und um jeden Zentimeter Boden kämpften. Nach dem Führungstor wirkten die Kieler etwas verunsichert. Allerdings konnte der SSV Jahn nicht auf 2:0 erhöhen, das sollte sich rächen.

Bei einem blitzsauberen Konter und nach Flanke von Fin Bartels konnte Lee ausgleichen. Auch beim 2:1-Führungstor war Bartels der Vorbereiter, diesmal war Lee per Flachschuss für die Störche erfolgreich. Bei seinem Treffer bewies Bartels Augenmaß und vollstreckte zum 3:1.

Nächste Auswärtsniederlage für Hannover

Hannover 96 bleibt in der 2. Bundesliga auswärts weiter ein Punktelieferant. Beim 1. FC Heidenheim verloren die vor Saisonbeginn hoch gehandelten Niedersachsen mit 0:1 (0:1). Es war die fünfte Auswärtspleite für die 96er in dieser Saison, dabei war der Negativtrend vor Wochenfrist durch das 1:0 beim Hamburger SV zunächst gestoppt worden. (Heidenheim - Hannover zum Nachlesen im Ticker)

Christian Kühlwetter (20.) schoss das 1:0 für den FCH, der sich im Vorderfeld der Tabelle festgesetzt hat. Wie schon häufiger in dieser Saison wirkten die Hannoveraner in der Offensive harmlos und wenig effektiv.

Die Gastgeber waren zielstrebiger und mutiger. Mit seinem neunten Saisontreffer brachte Torjäger Kühlwetter die Heidenheimer nach Doppelpass mit Patrick Schmidt in Führung. Vorausgegangen war ein Querschläger von Hannovers Kingsley Schindler und ein gewonnenes Laufduell von Kühlwetter gegen Baris Basdas. Insgesamt wirkte Heidenheimer wesentlich agiler, Hannovers Spiel war zu statisch und leicht ausrechenbar.

Nach dem Wechsel wurde Hannover etwas agiler, kam auch einige Male zum Torabschluss. Doch die Heidenheimer Abwehr stand weiter sicher.