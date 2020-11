Nach nur fünf Spielen als Cheftrainer von den Würzburger Kickers war es das schon wieder für Marco Antwerpen. Der 49-Jährige wurde nach der mageren Bilanz von nur einem Punkt in dieser Zeit nun entlassen.

Sein Nachfolger war schnell gefunden. Nach SPORT1-Informationen wird Bernhard Trares, zuletzt Trainer bei Drittligist Waldhof Mannheim, den Zweitligisten übernehmen.

Er erhält beim Tabellenschlusslicht einen Vertrag bis 2022. SPORT1 weiß, dass der 55-Jährige am Montag bereits das erste Training leiten wird.

Antwerpen, der im Sommer mit Eintracht Braunschweig in die Zweite Liga aufgestiegen war, hatte das Traineramt beim Mitaufsteiger als Nachfolger von Michael Schiele erst Ende September übernommen. Er hat bei den Würzburgern noch ein gültiges Arbeitspapier bis Sommer 2022.

Eisiges Verhältnis zwischen Antwerpen und Team

Das Aus kommt wenig überraschend, obwohl Felix Magath, "Head of Flyeralarm Global Soccer" des Investors und für sportliche Belange zuständig, am vergangenen Freitag nach der 1:4-Klatsche beim 1. FC Heidenheim noch erklärt hatte, Antwerpen könne "selbstverständlich" in Ruhe weiterarbeiten.

Zum einen liegt die schnelle Trennung am sportlichen Misserfolg - wie SPORT1 erfuhr, liegt sie aber auch im eisigen Verhältnis zwischen Antwerpen und dem Team sowie dem Umfeld begründet.

Ein Insider berichtet, dass zwischen der Mannschaft und dem Trainer "nichts mehr ging". Vor dem Heimspiel gegen den VfL Bochum hatte Antwerpen die Führungsspieler Fabian Giefer, Ewerton und Douglas angezählt, die nun auch den Daumen gesenkt haben.

Trares überzeugt bei Waldhof Mannheim

Schon im Sommer war es nach dem Aufstieg mit Braunschweig zur überraschenden Trennung gekommen, nachdem sich die Verantwortlichen mit Antwerpen nicht auf eine Verlängerung des Vertrags einigen konnten.

Trares war bis zum Ende der zurückliegenden Spielzeit zwei Jahre Trainer in Mannheim und das überaus erfolgreich. Mit dem Klub spielte der gebürtige Bensheimer damals lange Zeit um den Aufstieg in die Zweite Liga mit. Zum Schluss führten Differenzen mit Sportdirektor Jochen Kientz zur Trennung.

Seine Laufbahn als Fußballlehrer begann Trares 2004 als Assistent von Reiner Maurer und später Walter Schachner bei 1860 München. In der Saison 2015/2016 war er beim Hamburger SV auch mal Co-Trainer von Bruno Labbadia.