Bundesliga-Feeling in der 2. Bundesliga.

Mit dem VfL Bochum und Fortuna Düsseldorf treffen am Montagabend zwei Klubs aufeinander, die jahrelange Bundesliga-Erfahrung aufweisen (2. Bundesliga: VfL Bochum – Fortuna, 20.30 Uhr im LIVETICKER).

Düsseldorf ist vergangene Saison aus der Bundesliga abgestiegen, die Bochumer zuletzt in der Saison 09/10 erstklassig.

Bochum kann HSV überholen

Mit einem Sieg gegen die Rheinländer könnte das Team von Thomas Reis sogar am Hamburger SV vorbei auf Rang zwei springen. Am vergangenen Spieltag hatte Bochum in Hamburg mit 3:1 gewonnen.

Für Fortuna geht es zunächst darum, nicht in den Abstiegsstrudel zu geraten. Aktuell beträgt der Abstand auf den Relegationsplatz drei Punkte, mit einem Sieg könnte man punktetechnisch zu den Bochumern aufschließen. (Service: Tabelle der 2.Bundesliga)

So können Sie die 2. Bundesliga LIVE verfolgen:

TV: Sky

Stream: Sky Go

Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App