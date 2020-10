Absteiger Fortuna Düsseldorf kommt in der 2. Bundesliga nicht vom Fleck. Die defensiv schlampigen Rheinländer holten beim 2:2 (0:2) gegen die Blitzstarter von Jahn Regensburg zwar einen Zwei-Tore-Rückstand auf, laufen den eigenen Ansprüchen mit nur einem Sieg nach vier Spieltagen aber weiter hinterher.

Kenan Karaman (82.) und Rouwen Hennings (86.) bewahrten die Düsseldorfer, die unter der Woche den Aufstieg als Saisonziel ausgegeben hatten, vor der dritten Saisonniederlage. Andreas Albers hatte den Jahn nach 24 Sekunden mit dem schnellsten Profi-Tor der Vereinsgeschichte zunächst in Führung gebracht. Außerdem traf Sebastian Stolze (20.) für die Gäste. "Wir gehen trotzdem nicht mit gesenktem Kopf nach Hause", sagte Torschütze Stolze bei Sky. (Das Spiel zum Nachlesen im LIVETICKER)

Anzeige

"Wir haben uns in den Zweikämpfen die Butter vom Brot nehmen lassen. Wir müssen von der ersten Minute an anders auftreten", schimpfte Hennings. "Wenn man recht spät zum Ausgleich kommt, sollte man glücklich über den Punkt sein. Wenn man das ganze Spiel betrachtet, war mehr drin." Regensburg-Coach Mersad Selimbegovic ärgerte sich über "zwei verlorene Punkte, aber damit müssen wir leben".

Die Fortuna präsentierte sich zu Beginn keineswegs wie ein Spitzenteam. Defensiv verteidigte das Team von Trainer Uwe Rösler vogelwild, der 18 Jahre alte Startelfdebütant Jamil Siebert agierte bei beiden Gegentoren in der ersten Hälfte unglücklich.

Zwar stabilisierten sich die Gastgeber etwas, mehr als die ordentlichen Möglichkeiten vom auffälligen Thomas Pledl (13.) und Florian Hartherz (14.) sprangen im ersten Abschnitt aber nicht heraus. (SERVICE: Tabelle der 2. Bundesliga)

Die Highlights der Sonntagsspiele ab 19.30 Uhr in Sky Sport News - Die 2. Bundesliga im TV auf SPORT1

Im eigenen Angriff fehlten den Düsseldorfern wie schon in den vorherigen Partien häufig die spielerischen Mittel, Pledl (54.) vergab per Kopf eine riesige Chance auf den Anschluss. Der Jahn verwaltete das Spiel und setzte selbst Nadelstiche. Nach Karamans Einzelleistung wurde es wieder spannend, dann war Torjäger Hennings zur Stelle. (SERVICE: Spielplan 2. Bundesliga)

Paderborn siegt gegen Hannover

Bundesliga-Absteiger SC Paderborn hat im vierten Versuch endlich den ersten Sieg gefeiert. Die Ostwestfalen bezwangen das stark eingeschätzte Hannover 96 am Sonntag verdient mit 1:0 (1:0) und verließen die Abstiegsplätze. Für 96 war es die zweite Saison-Niederlage.

"Die Erleichterung ist sehr, sehr groß. Es war verdient, wir haben einen großen Fight abgeliefert", sagte der Siegtorschütze Johannes Dörfler. "Am Ende war ich mir sicher, dass nichts mehr anbrennt."

Tippkönig der Königsklasse gesucht! Jetzt zum SPORT1 Tippspiel anmelden

Paderborn piesackte den Gegner besonders in der ersten Halbzeit mit aggressivem Pressing, was auch zum Führungstor führte. Startelf-Debütant Dörfler schlenzte an den Innenpfosten, der Ball prallte ins Tor (26.). Hannover war offensiv lange eine Enttäuschung, ernsthafte Torchancen waren selten. Nach einer Stunde verlor Paderborn langsam Kraft, Marvin Ducksch (62.) war dem Ausgleich nahe. Hannover drückte den SCP nun in die eigene Hälfte. (Das Spiel zum Nachlesen im LIVETICKER)

Paderborn hätte zu diesem Zeitpunkt allerdings schon 2:0 führen müssen, denn Denis Srbeny war nur 20 Sekunden nach der Halbzeitpause im Strafraum frei zum Schuss gekommen. Der Stürmer setzte den Ball aber knapp am Tor vorbei.

Kiel setzt sich an die Spitze

Holstein Kiel bleibt eines der Teams der Stunde. Die Störche setzten sich in einem chancenarmen Duell bei Aufsteiger Würzburger Kickers 2:0 (1:0) durch und behaupteten ungeschlagen ihre Tabellenführung. Zweitliga-Schlusslicht Würzburg dagegen wartet auch nach dem fünften Pflichtspiel der Saison auf den ersten Sieg. (Das Spiel zum Nachlesen im LIVETICKER)

Mittelstürmer Janni-Luca Serra (22.) und ein Eigentor des Würzburgers Lars Dietz (75.) entschieden ein Spiel, in dem sich beide Mannschaften trotz des großen tabellarischen Unterschieds weitgehend auf Augenhöhe begegneten. Kiel enttäuschte spielerisch, überzeugte aber mit gnadenloser Effektivität.

Aue ringt Heidenheim nieder

Erzgebirge Aue bleibt ungeschlagen. Am Sonntag gewann das Team von Trainer Dirk Schuster mit 2:1 (0:0) gegen den 1. FC Heidenheim. Nachdem Aues Partie beim Hamburger SV vor der Länderspielpause wegen Coronafällen im Verein verlegt worden war, haben die Sachsen nun sieben Punkte aus drei Spielen auf dem Konto. (Das Spiel zum Nachlesen im LIVETICKER)

Malcolm Cacutalua (54.) und Pascal Testroet (79.) sicherten Aue den zweiten Saisonsieg. Heidenheim, für das Tobias Mohr (87., Foulelfmeter) traf, ist seit drei Spielen ohne Sieg.