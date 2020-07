Der FC St. Pauli hat einen Nachfolger von Trainer Jos Luhukay gefunden, von dem sich der Kiezklub nach dem 33. Spieltag der abgelaufenen Saison getrennt hatte.

Die Hamburger beförderten am Sonntag ihren bisherigen U19-Trainer Timo Schultz zum neuen Chefcoach.

Der ehemalige Mittelfeldspieler, der für die Hanseaten unter anderem vier Bundesliga-.und 69 Zweitligaspiele betritt, hat einen Vertrag bis Sommer 2022 unterschrieben.

"Ich habe während der Gespräche mit Timo viel Leidenschaft und Engagement gespürt. Timo ist ein junger Trainer, der den Verein, das Umfeld und die Bedürfnisse bestens kennt und bereits im Nachwuchs mit seinen Mannschaften auf die Spielweise gesetzt hat, die wir favorisieren – einen aktiven, offensiv ausgerichteten Fußball", sagte Sportchef Andreas Bornemann über den 42-Jährigen.

"Zudem hat er während seiner Tätigkeit im Nachwuchsbereich gezeigt, dass er Teams weiterentwickeln und stabilisieren kann. Er passt also mit seiner Idee und seinem Bestreben zu uns und unseren Zielen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit 'Schulle'."

Nach seiner aktiven Laufbahn hatte Schultz zunächst für ein Jahr als Co-Trainer unter Jörn Großkopf St. Paulis zweite Mannschaft mitbetreut und gleichzeitig als Teammanager bei den Profis fungiert (2011 bis 2012).

Schultz profiliert sich im Nachwuchsbereich

In der Folge hatte er von 2012 bis 2014 weitere Erfahrungen als Co-Trainer der ersten Mannschaft unter Michael Frontzeck, Roland Vrabec, Thomas Meggle und André Schubert gesammelt, bevor er in den Nachwuchsbereich wechselte. Nach seiner Zeit als Trainer der U17 in der Bundesliga (2015 bis 2018) hatte er seit 2019 die U19 in der Junioren-Bundesliga angeleitet. Seit 2018 ist Schultz im Besitz der Fußballlehrer-Lizenz.

"Es stand für mich außer Frage, dieses Angebot anzunehmen", wird Schultz selbst in der Pressemitteilung des Vereins zitiert. "Das ist für mich als Trainer nach vielen Jahren im NLZ-Bereich der ideale Einstieg ins Profigeschäft. Nach der letzten Saison gehen wir natürlich mit einer gewissen Demut, aber auch mit klaren Ideen in die neue Spielzeit. Ich freue mich auf meine neue Mannschaft und kann es kaum erwarten, mit den Jungs zusammen etwas zu entwickeln, was unsere Fans glücklich macht."

Schultz habe in seinen 15 Jahren beim FC St. Pauli alle Bereiche durchlaufen und sich stetig weiterentwickelt, urteilt Klubpräsident Oke Göttlich. "Der Verein hat sich auf die Fahne geschrieben, nicht nur Spieler, sondern auch seine Trainer auszubilden. Deswegen freue ich mich umso mehr über die Entscheidung von Andreas Bornemann, mit Timo Schultz einen Trainer zu verpflichten, der aus den eigenen Reihen stammt."