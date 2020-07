Erhält Trainer Dieter Hecking eine weitere Chance, den Hamburger SV in die Bundesliga zurück zu führen oder kommt es zur Trennung?

Noch gibt es keine Entscheidung, aber offenbar stehen die Zeichen eher auf Abschied. Das berichten Hamburger Medien.

Einer Meldung der Hamburger Morgenpost zu Folge haben sich Hecking und Sportvorstand Jonas Boldt am Mittwoch beraten. Die Tendenz geht demnach zu einer Trennung im Guten.

Hecking nach Treffen skeptisch?

Nach einer Analyse der Saison und Gedankenaustausch zur Planung der kommenden Spielzeit soll Hecking das Treffen ernüchtert verlassen haben. Der 55-Jährige soll eher skeptisch sein.

Am Freitag oder Samstag steht das nächste Meeting an, wobei schon eine Entscheidung fallen kann.

Der HSV hatte es im zweiten Jahr in Folge verpasst, die Rückkehr in die Bundesliga zu schaffen und muss 2020/21 erneut in der 2. Bundesliga ran.